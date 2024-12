LIVESTREAM: Roeselare dwingt vanuit zichtbaar geslagen positie nog 5e set af in Champions League

Nu wel prijs voor Roeselare

Opslagmissers gingen gepaard met een vloek, winnende smashes met een schreeuw van opluchting. Dat in een gevecht met zichzelf bij Roeselare. Punt per punt knokten de West-Vlamingen zich weer in de set - al gaf het zichzelf nooit cadeaus met weifelend blokwerk. Tot Lennert Van Elsen zélf twee killblocks op rij zette in money time, dat voor een nagelbijter zorgde. Bij 27-29 was het eindelijk binnen, die felbevochten setwinst.