LIVESTREAM: Maaseik overleeft tussensprint halfweg eerste set niet, wat brengt het vervolg tegen Berlijn?

Set 1: 16-25

Het begon bijster goed voor Maaseik in eigen huis tegen Berlijn. Perin zat meteen in de wedstrijd als hoofdaanvaller ad interim. Verdedigend stonden de Limburgers ook als een huis en liet het Berlijn niet los ... Tot halfweg de set. In een moeilijke rotatie kreeg Maaseik de bal niet tegen de grond, Berlijn schakelde net een versnelling over. Het begin van een reeks, geholpen door domme foutjes van de thuispleog, tot 16-25.