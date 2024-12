LIVESTREAM: Maaseik boekt overtuigend eerste setwinst, volgt straks ook eerste zege in Ljubljana?

Ljubljana klauwt terug: 25-22

Twee setpunten kan Maaseik nog wegwerken, maar het moet ook toegeven dat Ljubljana een stevige tegenstander is. De thuisploeg nam van bij het begin van set 2 het roer over. De servicedruk bij de Limburgers was niet hoog genoeg om de Slovenen te verontrusten. Dat hebben de bezoekers gevoeld: 25-22.