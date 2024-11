LIVESTREAM: Een stunt tegen ploeg van Red Dragon Ferre Reggers? Kijk naar de CL-opener van Roeselare

Belgen tegen landgenoot Ferre Reggers

Een blij weerzien in Milaan voor heel wat Belgen bij Roeselare. Zo kennen ervaren rotten als Verhanneman, D'Hulst en Coolman, maar ook jonkies als Rotty en Van Hoyweghen één tegenstander vanavond erg goed van bij de Red Dragons: Ferre Reggers. De hoofdaanvaller maakte snel naam in Milaan en is een vaste waarde geworden. Wordt hij vanavond een gesel voor de West-Vlamingen?