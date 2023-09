De Red Dragons kijken in de 1/8e finales van het EK volleybal nummer 1 van de wereld en vicewereldkampioen Polen in de ogen. Een schijnbaar onmogelijke opdracht voor de Belgen richting kwartfinales, maar ze hopen op een stunt. Kijk vanaf 21 uur live naar de wedstrijd op het kanaal van Ketnet of via onze livestream.