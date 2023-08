Er is duidelijk veel meer beleving bij de Red Dragons.

18 uur 22. Er is duidelijk veel meer beleving bij de Red Dragons. Co-commentator Dominique Baeyens.

18 uur 20. Podrascanin laat zien dat hij kan knallen. Zijn aanval in het midden zou een flitsboete opleveren op Vlaamse wegen. In deze wedstrijd zorgt het voor 17-17. .

18 uur 15. Het is duidelijk een tactisch plannetje van de Belgen om strakke tipballen te leggen. Co-commentator Dominique Baeyens.

18 uur 14. Gelijke tred halfweg set: 12-12. De Belgen blijven erin slagen om Servië problemen te bezorgen in verdediging. Zelf zet de voormalige Europese kampioen daar wel stevig aanvallend werk tegenover. Dat levert 12-12 op. .

18 uur 07. Een opstellingsfout is een mooi meegenomen puntje voor de Dragons. De opposite vertrekt te snel van zijn plekje: 4-6. .

17 uur 54. De Red Dragons betreden de zaal in Perugia. Ze maken zich op voor de Brabançonne. .

17 uur 39. Ik wil geen voorspellingen doen, maar hopelijk kunnen we de oudere Servische ploeg wat doen wankelen. Sam Deroo.

clock 17:24

17 uur 24. Wisselen, proberen en zoeken. Dat is wat bondscoach Emanuele Zanini deed in de eerste wedstrijd van de Dragons. Zowat iedereen weet nu hoe het voelt om op een EK te spelen. Een logisch gevolg, want de voorbereiding verliep door blessures niet zoals gehoopt. Vinden de zoekende Belgen vandaag hun DNA? .