De receptie van de Red Dragons draait vierkant. Ook libero Perin krijgt geen vat op de Estse service: 6-17 is een heel pijnlijke score.

19 uur 18. De receptie van de Red Dragons draait vierkant. Ook libero Perin krijgt geen vat op de Estse service: 6-17 is een heel pijnlijke score. .

Venno vindt het hoekje met een mokerslag. De hoofdaanvaller is helemaal warm. 5-13, set drie lijkt een verloren zaak.

19 uur 15. Venno vindt het hoekje met een mokerslag. De hoofdaanvaller is helemaal warm. 5-13, set drie lijkt een verloren zaak. .

De verdediging van Estland staat plots als een huis. Opnieuw een retourtje op de aanval van de Belgen via het blok. 3-8.

19 uur 08. De verdediging van Estland staat plots als een huis. Opnieuw een retourtje op de aanval van de Belgen via het blok. 3-8. .

clock 19:06

19 uur 06. Killblock van Esten, onrust bij Belgen: 2-6. Time-out. Estland zet een stevig blok neer en pakt een kloof. "We geven ze zelf de kans om in de match te komen", zegt Zanini in zijn babbel met de groep. .