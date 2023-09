clock 19:36 19 uur 36. De Belgen krijgen stilaan weer controle over de wedstrijd. Co-commentator Dominique Baeyens. De Belgen krijgen stilaan weer controle over de wedstrijd. Co-commentator Dominique Baeyens

clock 19:36 19 uur 36. Ook Desmet weet weer wat scoren is. Hij slaat op het blok, dat even de bal kwijt is. 7-4.

clock 19:33 19 uur 33. Ferre Reggers staat er weer: 5-2. Een heerlijke pas van Stijn D'Hulst en heel wat agressie in de slag van Ferre Reggers. Perfect in het hoekje langs de lijn. België leidt met 5-2.

clock 19:31 19 uur 31. De Belgen hebben zich toch wat herpakt in het begin van de vierde set. 3-2, we doen weer mee.

clock 19:25 19 uur 25. Set om snel te vergeten: 12-25. Een service die meters buiten vliegt en set drie zit erop. Op naar set vier, waarin het een pak beter moet.

clock 19:24 19 uur 24. Netfout van de Belgen, setballen voor Estland: 11-24. De Estse bondscoach moet al niet trakteren, want de Belgen hebben met moeite meer dan 10 punten gescoord. Toch zijn ze weggeblazen door Estland in de derde set. Een netfout van Reggers duidt de malaise in het Belgische kamp.

clock 19:20 19 uur 20. Dragons verdrinken in derde set: 8-20. België wordt weggeblazen door Estland. Niet scherp, snel en hard genoeg om iets te kunnen forceren. Een set om snel te vergeten.

clock 19:18 19 uur 18. De receptie van de Red Dragons draait vierkant. Ook libero Perin krijgt geen vat op de Estse service: 6-17 is een heel pijnlijke score.

clock 19:15 19 uur 15. Venno vindt het hoekje met een mokerslag. De hoofdaanvaller is helemaal warm. 5-13, set drie lijkt een verloren zaak.

clock 19:10 19 uur 10. Plots lukt alles bij Estland: 4-11. Blok-verdedigend plots een geoliede machine. Estland laat geen bal meer vallen, zelf beginnen de aanvallers hun ritme te vinden. 4-11, Emanuele Zanini moet opnieuw ingrijpen.

clock 19:08 19 uur 08. De verdediging van Estland staat plots als een huis. Opnieuw een retourtje op de aanval van de Belgen via het blok. 3-8.

clock 19:06 19 uur 06. Killblock van Esten, onrust bij Belgen: 2-6. Time-out. Estland zet een stevig blok neer en pakt een kloof. "We geven ze zelf de kans om in de match te komen", zegt Zanini in zijn babbel met de groep.

clock 19:05 19 uur 05. Een stroef begin van set drie. Estland neemt de bovenhand, België komt er aanvallend even niet uit. 2-4, de Dragons moeten uitkijken.

clock 18:58 18 uur 58. We moeten geconcentreerd blijven om dit niveau aan te houden in de derde set. Emanuele Zanini.

clock 18:56 18 uur 56. België bollen op cruise control richting de tweede setwinst: 25-17.

clock 18:55 18 uur 55. Reggers maakt het af: 25-17. Te veel fouten bij Estland, waardoor België op cruise control richting de tweede setwinst bolde. Reggers - die aan 78% succesratio staat te knallen - maakt het af. Nog een set te gaan voor de Belgen.

clock 18:53 18 uur 53. Reggers breekt de reeks van Tammearu met een slimme diagonale slag. 23-16.

clock 18:52 18 uur 52. Korte heropleving Estland: 22-15. De ingevallen Matthijs Verhanneman wordt geviseerd door ex-ploegmaat Tammearu bij zijn opslag. Estland maakt drie punten op rij, Zanini breekt het ritme met een time-out.

clock 18:50 18 uur 50. Een bom van D'Heer door het midden straft nieuwe slordigheden af. 22-12, de tweede set lijkt al binnen.