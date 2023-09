Robbe Van de Velde maakt een netfout, die de Belgen aanvechten. Het shirt raakt het net alvast aan, over zijn lichaam is er twijfel. Zanini wil het oordeel van de videoref niet geloven en toont zijn onvrede.

België probeert via de service de Duitsers onder druk te zetten. Maar Tille durft vanuit alle hoeken voor de verrassing te zorgen. Hij steekt de bal knap naar zijn middenman voor 8-11.

Het grootste verschil bij de Duitsers? In de eerste sets stonden ze erbij als standbeelden, nu is de beleving er helemaal.

Wat de Red Dragons in de tweede set lukte, gaat nu allemaal goed bij Duitsland. De Duitsers gooien zich naar elke bal en winnen een beklijvende rally.

Kaliberda leeft zich uit aan het net. Bij België valt de offensieve scherpte wat weg. Reggers duwt een balletje te zacht in het blok en incasseert de 1-4.

clock 22:41

22 uur 41. Duitsland pakt derde set: 15-25. We hebben weer een wedstrijd. Tweede spelverdeler Tille heeft zijn ploeg doen draaien in de derde set. Dat resulteert in een aanvallend afwerkingspercentage van 62% en setwinst. .