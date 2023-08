Met Wout D'Heer hebben de Belgen een middenman in hun rangen die de Italianen door en door kent. En die er al heel wat geklopt heeft afgelopen seizoen. Met Trentino werd de speler van 2,03 meter kampioen. "Tegen ploeggenoten spelen wordt fijn, een extra strijd binnen de wedstrijd", vertelt hij.

20 uur 39. Wout D'Heer ontmoet ploeggenoten. Met Wout D'Heer hebben de Belgen een middenman in hun rangen die de Italianen door en door kent. En die er al heel wat geklopt heeft afgelopen seizoen. Met Trentino werd de speler van 2,03 meter kampioen. "Tegen ploeggenoten spelen wordt fijn, een extra strijd binnen de wedstrijd", vertelt hij. .

20 uur 30. Ik heb gehoord dat de zaal met 15.000 zitjes helemaal uitverkocht is, dus het wordt een heksenketel. Maar we kunnen en moeten zonder druk spelen. Wout D'Heer.

20 uur 22. Blessures bij Red Dragons. De Red Dragons zijn niet op volle sterkte naar Italië getrokken voor hun EK. Zo moet receptie-hoekspeler Tomas Rousseaux passen met een hernia. Matthijs Verhanneman en Mathijs Desmet hebben nog last van een voetblessure, maar zijn wel opgenomen in de kern. .

20 uur 05. Niets moet, alles kan. Tegen Italië zijn de Belgen uiteraard de underdog. In tegenstelling tot de Yellow Tigers, zijn voor de Red Dragons de laatste wedstrijden - tegen Estland en Zwitserland - de must wins richting 1/8e finale. Eerst nemen ze het op tegen kleppers Italië, Servië en Duitsland, waar ze stiekem iets willen rapen. .

19 uur 41. Op zoek naar boost in nieuw tijdperk. De Red Dragons willen de pagina van enkele magere jaren zo snel mogelijk omslaan. Niet aanwezig op het WK vorig jaar, op het EK een jaar eerder slechts de 18e plaats. Die tendens willen de Belgische volleybalmannen doorbreken op dit EK. De groepsfase overleven is het doel, "maar de ambitie ligt toch op een kwartfinale", klinkt het bij hoofdaanvaller Ferre Reggers. .

19 uur 02. Loodzware opener voor Red Dragons. De Belgische volleybalmannen beginnen vanavond aan het Europees kampioenschap met een loodzware opdracht. In match 1 staat de titelverdediger én wereldkampioen Italië aan de andere kant van het net. Zij spelen een thuismatch. In Bologna zullen vanavond meer dan 10.000 volleybalgekke Italianen het team aanmoedigen. Kijk live naar België - Italië op deze pagina, op het kanaal van Ketnet en via VRT Max. De wedstrijd begint om 21 uur. .