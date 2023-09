Tegen Servië leek de motor van de Red Dragons warm te draaien. Het was door blessures – van onder meer Mathijs Desmet – even zoeken naar de goede vorm, maar die lijkt er stilaan te komen. Zetten de Belgen vandaag het volgende stapje?

Winnen van Duitsland op een EK is iets waar de Red Dragons ervaring mee hebben. In 2019 maakten de buren er een nagelbijter van. België won toen de vijfsetter. Een prestatie die ze vanavond kunnen overdoen?

20 uur 17. We gaan even hard of misschien wel harder moeten knokken tegen Duitsland dan de voorbije matchen. In zijn vorige wedstrijden toonde het een erg hoog niveau. Ferre Reggers.