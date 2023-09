clock 09:29

09 uur 29. Zwitserland kan niet meer voorbij België. De laatste groepswedstrijd op het EK volleybal voor de Belgen is niet meer van tel. België is na de zege gisteren tegen Estland zeker van de 4e plaats en een ticket voor de 1/8e finales. Rode lantaarn Zwitserland kan België niet meer voorbij. De Belgen boekten gisteren in hun 4e duel hun eerste zege op dit EK: 3-1 tegen Estland. België telt 4 punten, Estland 2, Zwitserland 1. Als Zwitserland (in het slechtste geval) met 3-0 wint van België zou winnen, is dit de situatie: België 4 punten, 6 sets gewonnen, 13 verloren; Zwitserland 4 punten, 5 sets gewonnen, 12 verloren. Dan heeft België nog steeds een beter setwinstratio dan de Zwitsers (0,46 tegenover 0,41). Estland komt niet meer in actie. De top 4 stoot door. Groep A van de Belgen wordt gematcht met Groep C. In de volgende ronde spelen de Red Dragons tegen de winnaar van die groep, vermoedelijk Polen. België is de nummer 15 van Europa, Polen de nummer 2. Enkel als Polen straks met 3-0 verliest van Montenegro, kan Nederland (CEV-7) eerste worden. .