21 uur 24. Dit is wat we nodig hebben: de fighting spirit. Co-commentator Fien Callens.

21 uur 21. De Yellow Tigers dwingen lange rally's af, maar daar ogen de Oekraïners net iets frisser in de afwerking. 10-13, het blijft knokken. .

21 uur 16. Een eerste kloof in set 3. Van Gestel stuit op het blok, Herbots kan het punt niet redden. Oekraïne neemt afstand: 6-9. .

21 uur 10. Te vroeg gesproken? In luttele seconden draait Oekraïne de rollen om. Herbots wordt geviseerd met de service, wat loont: 2-3. .

21 uur 08. Sterke start Tigers in set 3: 2-0. De Yellow Tigers maken even duidelijk dat de wedstrijd er nog niet opzit. Herbots gebruikt de handen van het blok: 2-0. .

21 uur 05. De wissels hebben ons weer in de wedstrijd geknokt, maar we vergeten het af te werken. Nu moeten we er een lange wedstrijd van maken. Kris Vansnick.