20 uur 16. Op dit moment komen de Slovenen niet in hun verdedigend spel, dan is het moeilijk om iets te beginnen tegen de Belgen. Co-commentator Fien Callens.

20 uur 14. Rust en structuur. Dat is wat de Yellow Tigers nu prediken. De kloof is groot genoeg om controle uit te oefenen in de set. .

20 uur 07. Slovenië vindt even adem. Meteen bij de keel gegrepen, maar Slovenië toont nu toch teken van leven. In een blok-verdedigend moeilijker moment voor de Tigers slaan de bezoekers zich door het dipje: 4-7. .

clock 19:29

19 uur 29. Winnen is de deur van knock-outfase open beuken. Als België straks met duidelijke cijfers wint van Slovenië, is het zo goed als zeker van een ticket richting Brussel. In dat geval kunnen de Tigers zich focussen op de plaats in hun groep, om kleppers als Turkije of Duitsland te vermijden in de 1/8e finales. .