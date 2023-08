De eerste twee sets flirtten de Tigers met de 50% aanvallend succes. De afgelopen set lag dat cijfer rond de 20. De helft zo succesvol, dus. Dat is duidelijk merkbaar in het spelbeeld.

clock 21:36

21 uur 36. Setbal Slovenië. Een challenge. Iedereen in de zaal houdt de adem in. Was de bal binnen of buiten? Binnen, zo oordeelt de camera. Dus krijgt Slovenië een eerste setbal. 24-21. .