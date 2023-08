clock 19:38 19 uur 38. Het zonnetje houdt de fans van de Yellow Tigers niet buiten. De zaal stroomt vol, op de hoofdtribune wordt het gezellig zweten. Op het veld zullen ook de speelsters hun truitje nat maken om Slovenië opzij te zetten. . Het zonnetje houdt de fans van de Yellow Tigers niet buiten. De zaal stroomt vol, op de hoofdtribune wordt het gezellig zweten. Op het veld zullen ook de speelsters hun truitje nat maken om Slovenië opzij te zetten.

clock 19:29 19 uur 29. Winnen is de deur van knock-outfase open beuken. Als België straks met duidelijke cijfers wint van Slovenië, is het zo goed als zeker van een ticket richting Brussel. In dat geval kunnen de Tigers zich focussen op de plaats in hun groep, om kleppers als Turkije of Duitsland te vermijden in de 1/8e finales. . Winnen is de deur van knock-outfase open beuken Als België straks met duidelijke cijfers wint van Slovenië, is het zo goed als zeker van een ticket richting Brussel. In dat geval kunnen de Tigers zich focussen op de plaats in hun groep, om kleppers als Turkije of Duitsland te vermijden in de 1/8e finales.

clock 19:29 19 uur 29. De zaal loopt vol, de Tigers warmen zich op.

clock 19:09 19 uur 09. De Italiaanse bondscoach van Slovenië; Bonita, heeft een aantal ideeën van het mannenvolleybal in de ploeg geslepen. Het speelt snel en attractief volleybal. Kris Vansnick. De Italiaanse bondscoach van Slovenië; Bonita, heeft een aantal ideeën van het mannenvolleybal in de ploeg geslepen. Het speelt snel en attractief volleybal. Kris Vansnick

clock 19:08 19 uur 08. Hoofdaanvalster Iza Mlakar

clock 18:58 18 uur 58. Sloveense wapens om in de gaten te houden. Snel volleybal en een vleugje tactiek gestolen bij de mannen. Dat is het recept van Slovenië op dit EK. Bij de tegenstander van de Yellow Tigers vanavond is het vooral uitkijken naar hoofdaanvalster Iza Mlakar - geprikkeld door haar overwachte plek op de bank in wedstrijd 1? - én spelverdeelster Eva Pogacar. Geen familie van ene Tadej, wel dichte buren. Zij dicteert het tempo bij de Tigers. . Sloveense wapens om in de gaten te houden Snel volleybal en een vleugje tactiek gestolen bij de mannen. Dat is het recept van Slovenië op dit EK. Bij de tegenstander van de Yellow Tigers vanavond is het vooral uitkijken naar hoofdaanvalster Iza Mlakar - geprikkeld door haar overwachte plek op de bank in wedstrijd 1? - én spelverdeelster Eva Pogacar. Geen familie van ene Tadej, wel dichte buren. Zij dicteert het tempo bij de Tigers.

clock 18:43 18 uur 43. Oekraïne klopt Hongarije met 3-0.

clock 18:33 18 uur 33. Oekraïne niet zonder moeite voorbij Hongarije. De setstanden doen vermoeden dat Hongarije een maatje te klein was voor Oekraïne, maar op het veld was een meer gelijkopgaande wedstrijd te zien. Hongarije leek de kriebels van een groot toernooi uit de buik verjaagd te hebben. Langere rally's kleurden de wedstrijd, al toonden de Oekraïense vrouwen zich telkens sterker naar het einde van de sets. Behalve in de tweede. Door onoplettendheden bij Oekraïne knokte Hongarije terug tot 24-24. Een set afsnoepen, leek even te lukken. Even, want Oekraïne schakelde dan weer net dat tandje hoger. Al zal de Belgische staf toch notities nemen van de zwakke plekjes bij de tegenstander van maandag. Het resultaat, een 3-0. Setstanden: 25-17, 26-24 en 25-17. . Oekraïne niet zonder moeite voorbij Hongarije De setstanden doen vermoeden dat Hongarije een maatje te klein was voor Oekraïne, maar op het veld was een meer gelijkopgaande wedstrijd te zien.

clock 18:30 18 uur 30. Vandaag in actie: Oekraïne, de tegenstander van de Belgen maandag.

clock 21:48 21 uur 48. Slovenië onderuit tegen Polen, Servië imponeert. In groep A hebben de overige landen hun eerste EK-wedstrijd afgewerkt op vrijdag. Slovenië, de tegenstander van de Tigers vanavond, verloor met duidelijk 0-3-cijfers van Polen. De Sloveense vrouwen zaten nooit in de wedstrijd, setstanden: 25-19, 25-14, 25-19. Groepsfavoriet Servië imponeerde eerder tegen Oekraïne, de winnaar van de European Golden League. Ook daar werd het een droge 3-0, een weerspiegeling van het kwaliteitsverschil. Setstanden: 25-14, 25-19 en 25-16. . Slovenië onderuit tegen Polen, Servië imponeert In groep A hebben de overige landen hun eerste EK-wedstrijd afgewerkt op vrijdag.

Slovenië, de tegenstander van de Tigers vanavond, verloor met duidelijk 0-3-cijfers van Polen. De Sloveense vrouwen zaten nooit in de wedstrijd, setstanden: 25-19, 25-14, 25-19.

Groepsfavoriet Servië imponeerde eerder tegen Oekraïne, de winnaar van de European Golden League. Ook daar werd het een droge 3-0, een weerspiegeling van het kwaliteitsverschil. Setstanden: 25-14, 25-19 en 25-16.

clock 21:45 21 uur 45. Geslaagd debuut voor bondscoach. Zijn eerste test op een groot toernooi werd een succes. Kris Vansnick zag zijn ploeg makkelijk winnen van Hongarije. Een opluchting na moeilijke maanden voor de Yellow Tigers. . Geslaagd debuut voor bondscoach Zijn eerste test op een groot toernooi werd een succes. Kris Vansnick zag zijn ploeg makkelijk winnen van Hongarije. Een opluchting na moeilijke maanden voor de Yellow Tigers.

clock 21:44 21 uur 44. We hebben de Hongaren meteen bij de keel gegrepen en dan merk je dat we weer tijgers worden. Britt Herbots. We hebben de Hongaren meteen bij de keel gegrepen en dan merk je dat we weer tijgers worden. Britt Herbots

clock 21:43 21 uur 43. Een kruis door heel wat vraagtekens. De Yellow Tigers toonden hun tanden in hun openingsmatch tegen Hongarije, dat een maatje te klein was. Hoe de wedstrijd van donderdag verliep, lees je in onderstaand verslag: . Een kruis door heel wat vraagtekens. De Yellow Tigers toonden hun tanden in hun openingsmatch tegen Hongarije, dat een maatje te klein was. Hoe de wedstrijd van donderdag verliep, lees je in onderstaand verslag: