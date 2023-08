U hoeft niets van de eerste EK-wedstrijd van de Belgische volleybalvrouwen te missen. Vanaf 20 uur is de wedstrijd te zien op Canvas of met een livestream op deze pagina. Luisteren naar regelmatige updates kan op Radio 1.

06 uur 31. Hongerige Hongaren. Met Hongarije krijgen de Yellow Tigers misschien wel het ideale aperitiefhapje voorgeschoteld. De nummer 36 van de wereld trekt met een volledig vernieuwde en verjongde ploeg naar het EK. En dus ook zonder uitgesproken ambities. "Normaal zijn we een stuk sterker en zeker completer dan zij. We hebben meer speerpunten en we hebben ook meer routine om deze grote toernooien te spelen", kijkt bondscoach Kris Vansnick uit naar de eerste krachtmeting. Al waarschuwt hij ook: "We moeten vooral rekening houden met hun hoofdaanvalster, Annett Németh. Zij neemt deze ploeg volledig op sleeptouw en mag dat ook door haar sterke prestaties in de Champions League." Al wordt het afwachten of zij de spanning kan wegnemen bij het onervaren team zijn debuut op het hoogste niveau. .