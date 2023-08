clock 00:29

00 uur 29. Servië blijft imponeren, Hongarije snoept Polen set af. Terwijl de Yellow Tigers nog zwoegden tegen Slovenië eergisteren, walste het Servische topteam simpelweg over zijn tegenstander. Servië was in aanvallend opzicht gewoon een maatje te groot en blijft de enige ploeg die nog geen set verloor in groep A: 3-0. Setstanden: 25-20, 25-11 en 25-15. Ook Polen won zijn tweede wedstrijd, maar zij moesten een setje prijsgeven tegen Hongarije. Net zoals de Belgen moesten ze knokken in set drie en zich herpakken in de vierde set, wat de Poolse vrouwen een 3-1-zege opleverde. Setstanden: 25-22, 25-12, 21-25 en 25-16. .