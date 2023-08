clock 19:14 19 uur 14. Statistische vertrouwensboost. Dat België niets te verliezen heeft tegen topland Polen, bewijzen de onderlinge duels nog maar eens. De afgelopen drie wedstrijden – in de Nations League en op het EK van 2019 – wonnen de Yellow Tigers telkens met 3-2. Zorgen de Belgen voor een vierde zege op rij vanavond? . Statistische vertrouwensboost Dat België niets te verliezen heeft tegen topland Polen, bewijzen de onderlinge duels nog maar eens. De afgelopen drie wedstrijden – in de Nations League en op het EK van 2019 – wonnen de Yellow Tigers telkens met 3-2. Zorgen de Belgen voor een vierde zege op rij vanavond?

clock 19:08 19 uur 08. Het verleden toont dat wij tegen Polen altijd goede wedstrijden spelen en we ook kunnen winnen. Kris Vansnick. Het verleden toont dat wij tegen Polen altijd goede wedstrijden spelen en we ook kunnen winnen. Kris Vansnick

clock 19:06 19 uur 06. Oppassen voor Poolse metronoom. Het grootste wapen van een fysiek al impressionante Poolse ploeg? Plotse tempoversnellingen en grote variatie in de aanval. Daar zorgt spelverdeelster Joanna Wolosz voor. Zij is als geen ander de metronoom van haar ploeg. De Tigers zijn dus best op hun hoede voor de trukendoos van Wolosz. . Oppassen voor Poolse metronoom Het grootste wapen van een fysiek al impressionante Poolse ploeg? Plotse tempoversnellingen en grote variatie in de aanval. Daar zorgt spelverdeelster Joanna Wolosz voor. Zij is als geen ander de metronoom van haar ploeg. De Tigers zijn dus best op hun hoede voor de trukendoos van Wolosz.

clock 19:05 19 uur 05. Joanna Wolosz is de grootste ster bij Polen.

clock 18:30 18 uur 30. Slovenië blikt Hongarije makkelijk in. Wat voor het toernooi voorspeld werd, komt ook uit. Hongarije heeft ook zijn vierde EK-wedstrijd verloren en blijft zo het kneusje van groep A. De Hongaarse vrouwen waren niet opgewassen tegen het tempo dat Slovenië oplegde in de partij. Het ging kansloos onderuit in drie sets: 25-19, 25-18, 25-16. . Slovenië blikt Hongarije makkelijk in Wat voor het toernooi voorspeld werd, komt ook uit. Hongarije heeft ook zijn vierde EK-wedstrijd verloren en blijft zo het kneusje van groep A. De Hongaarse vrouwen waren niet opgewassen tegen het tempo dat Slovenië oplegde in de partij. Het ging kansloos onderuit in drie sets: 25-19, 25-18, 25-16.

clock 09:44 09 uur 44. Ik denk oprecht dat we onszelf nog kunnen overstijgen. Bondscoach Kris Vansnick. Ik denk oprecht dat we onszelf nog kunnen overstijgen. Bondscoach Kris Vansnick

clock 09:43 09 uur 43. We zijn niet uitgeschakeld, hé. We gaan de koppen bij elkaar steken en met frisse moed die partij tegen Polen aanvatten. Veerkracht is net wat deze groep uitstraalt. Bondscoach Kris Vansnick. We zijn niet uitgeschakeld, hé. We gaan de koppen bij elkaar steken en met frisse moed die partij tegen Polen aanvatten. Veerkracht is net wat deze groep uitstraalt. Bondscoach Kris Vansnick

clock 09:36 09 uur 36. België is nog niet mathematisch zeker van de top 4, maar lijkt dat met Slovenië en Hongarije met 0 punten wel te zullen zijn. De 4e van Groep A speelt tegen de 1e van Groep C en dat wordt wellicht Turkije, de nummer 1 van de wereld. Wilden de Belgen de 4e plaats vermijden, dan moest er na de zeges tegen Hongarije en Slovenië geoogst worden tegen Oekraïne, de nummer 19 van de wereld. Dat lukte niet, dus hopen de Tigers, hun coach én de fans dat ze vandaag tegen Polen (nummer 7 van de wereld) of donderdag tegen Servië (nummer 4) kunnen stunten. België zelf is 13e van de wereld. . België is nog niet mathematisch zeker van de top 4, maar lijkt dat met Slovenië en Hongarije met 0 punten wel te zullen zijn.



De 4e van Groep A speelt tegen de 1e van Groep C en dat wordt wellicht Turkije, de nummer 1 van de wereld. Wilden de Belgen de 4e plaats vermijden, dan moest er na de zeges tegen Hongarije en Slovenië geoogst worden tegen Oekraïne, de nummer 19 van de wereld.



Dat lukte niet, dus hopen de Tigers, hun coach én de fans dat ze vandaag tegen Polen (nummer 7 van de wereld) of donderdag tegen Servië (nummer 4) kunnen stunten. België zelf is 13e van de wereld.