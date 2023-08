clock 19:23 19 uur 23. Kunne Tigers set pakken? 2 sets. Meer hebben de Servische vrouwen nog niet verloren op dit EK. De wereldkampioen stormt naar groepswinst. Walst Servië ook de Yellow Tigers plat, of pakken de Belgen een (of meer) set(s)? . Kunne Tigers set pakken? 2 sets. Meer hebben de Servische vrouwen nog niet verloren op dit EK. De wereldkampioen stormt naar groepswinst. Walst Servië ook de Yellow Tigers plat, of pakken de Belgen een (of meer) set(s)?

clock 19:22 19 uur 22. Polen eindigt groep achter ongenaakbaar Servië.

clock 19:05 19 uur 05. Polen verzekert zich van 2e plek. Op een uitschuiver - en een vreemde beslissing - in de tweede set na, heeft Polen zich de betere getoond tegen Oekraïne. Zo verzekeren de Poolse vrouwen zich van een 1/8e finale tegen het Duitsland van Vital Heynen, tenzij dat vanavond wint van Turkije, koploper in groep C. . Polen verzekert zich van 2e plek Op een uitschuiver - en een vreemde beslissing - in de tweede set na, heeft Polen zich de betere getoond tegen Oekraïne. Zo verzekeren de Poolse vrouwen zich van een 1/8e finale tegen het Duitsland van Vital Heynen, tenzij dat vanavond wint van Turkije, koploper in groep C.

clock 18:40 18 uur 40. Laatste groepswedstrijd, zonder Herbots? Britt Herbots sukkelt van bij de start van het EK met een lichte buikspierblessure. Nu de Yellow Tigers zeker zijn van hun 1/8e finale van komende zondag, kan de Belgische topscoorster het zich veroorloven om rust te nemen tegen Servië. Of dat ook gebeurt, blijft voorlopig afwachten. . Laatste groepswedstrijd, zonder Herbots? Britt Herbots sukkelt van bij de start van het EK met een lichte buikspierblessure. Nu de Yellow Tigers zeker zijn van hun 1/8e finale van komende zondag, kan de Belgische topscoorster het zich veroorloven om rust te nemen tegen Servië. Of dat ook gebeurt, blijft voorlopig afwachten.

clock 18:40 18 uur 40. Speelt Britt Herbots straks tegen Servië?

clock 18:21 18 uur 21. Ook in Polen-Oekraïne vreemd ref-moment. Niet alleen de Yellow Tigers kregen te maken met een rare beslissing van een scheidsrechter op dit EK, ook Polen begreep niets van wat er in de tweede set gebeurde tegen Oekraïne. De bondscoach van Oekraïne trapte op een bal aan de zijlijn, nog voor die op de grond viel. De scheidsrechter ging ervan uit dat de bal buiten was, maar de Poolse trainer geloofde zijn ogen niet en vroeg video-uitsluitsel. Daarop bleek dat de bal wel degelijk op de lijn zou vallen, mocht de Oekraïner die niet aangeraakt hebben. Maar de beelden gaven geen zekerheid, dus gaf de ref nog steeds aan de geel-blauwe ploeg. Bizar, opnieuw. . Ook in Polen-Oekraïne vreemd ref-moment Niet alleen de Yellow Tigers kregen te maken met een rare beslissing van een scheidsrechter op dit EK, ook Polen begreep niets van wat er in de tweede set gebeurde tegen Oekraïne.

De bondscoach van Oekraïne trapte op een bal aan de zijlijn, nog voor die op de grond viel. De scheidsrechter ging ervan uit dat de bal buiten was, maar de Poolse trainer geloofde zijn ogen niet en vroeg video-uitsluitsel.

Daarop bleek dat de bal wel degelijk op de lijn zou vallen, mocht de Oekraïner die niet aangeraakt hebben. Maar de beelden gaven geen zekerheid, dus gaf de ref nog steeds aan de geel-blauwe ploeg. Bizar, opnieuw.

clock 18:21 18 uur 21. Yellow Tigers "Ik hoop dat hij slecht slaapt": hoe Portugese ref het lot van de Tigers bezegelde met cruciale bal

clock 24-08-2023 24-08-2023.

clock 19:26 19 uur 26. Yellow Tigers halen opgelucht adem. Rustdag voor de Yellow Tigers woensdag, maar toch was het met een bang hartje uitkijken naar een andere match in de poule, tussen Oekraïne en Slovenië. De vrees leefde dat de Oekraïners misschien niet voluit zouden gaan tegen de Slovenen, waardoor de Belgen moesten stunten tegen Servië om alsnog de 1/8e finales te halen. Die vrees wakkerde aan toen Oekraïne, met heel wat basisspelers op de bank, de eerste set verloor. Met de nodige moeite zetten ze daarna wel orde op zaken: 3-1. De Yellow Tigers worden zo automatisch 4e in de groep, wat er donderdag ook gebeurt tegen Servië. Zondag spelen ze dan de 1/8e finale, om 17 uur tegen Turkije, de winnaar van Groep C. Een loodzware opdracht, want de Turkse vrouwen steken in bloedvorm. De nummer 1 van de wereld won onlangs nog de hoog aangeschreven Nations League. Op het vorige EK veroverden ze brons. . Yellow Tigers halen opgelucht adem Rustdag voor de Yellow Tigers woensdag, maar toch was het met een bang hartje uitkijken naar een andere match in de poule, tussen Oekraïne en Slovenië.



De vrees leefde dat de Oekraïners misschien niet voluit zouden gaan tegen de Slovenen, waardoor de Belgen moesten stunten tegen Servië om alsnog de 1/8e finales te halen.



Die vrees wakkerde aan toen Oekraïne, met heel wat basisspelers op de bank, de eerste set verloor. Met de nodige moeite zetten ze daarna wel orde op zaken: 3-1.



De Yellow Tigers worden zo automatisch 4e in de groep, wat er donderdag ook gebeurt tegen Servië. Zondag spelen ze dan de 1/8e finale, om 17 uur tegen Turkije, de winnaar van Groep C.



Een loodzware opdracht, want de Turkse vrouwen steken in bloedvorm. De nummer 1 van de wereld won onlangs nog de hoog aangeschreven Nations League. Op het vorige EK veroverden ze brons.