Hoe zijn de Yellow Tigers hersteld van de klap van gisteren tegen Oekraïne? Ze hadden zich in een betere uitgangspositie voor de 1/8e finales kunnen manoeuvreren, want met Polen en Servië wachten nu nog 2 kleppers in de laatste groepsduels. Te beginnen vandaag tegen Polen. Kijk om 20 uur hier naar de partij of op het kanaal van Ketnet.