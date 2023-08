clock 19:26

19 uur 26. Yellow Tigers halen opgelucht adem. Rustdag voor de Yellow Tigers woensdag, maar toch was het met een bang hartje uitkijken naar een andere match in de poule, tussen Oekraïne en Slovenië. De vrees leefde dat de Oekraïners misschien niet voluit zouden gaan tegen de Slovenen, waardoor de Belgen moesten stunten tegen Servië om alsnog de 1/8e finales te halen. Die vrees wakkerde aan toen Oekraïne, met heel wat basisspelers op de bank, de eerste set verloor. Met de nodige moeite zetten ze daarna wel orde op zaken: 3-1. De Yellow Tigers worden zo automatisch 4e in de groep, wat er donderdag ook gebeurt tegen Servië. Zondag spelen ze dan de 1/8e finale, om 17 uur tegen Turkije, de winnaar van Groep C. Een loodzware opdracht, want de Turkse vrouwen steken in bloedvorm. De nummer 1 van de wereld won onlangs nog de hoog aangeschreven Nations League. Op het vorige EK veroverden ze brons. .