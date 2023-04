clock 12:56 12 uur 56. Expo Hallen draaien zich warm voor finale. Omdat de tickets in rotvaart de deur uitvlogen, heeft Roeselare ook de nabij gelegen Expo Hallen afgehuurd om de fans de finale te laten beleven op groot scherm. Daar kunnen ze een sjaal van de match kopen met logo's van Modena en hun favoriete club. Roeselare lijkt klaar voor een historische avond. . Expo Hallen draaien zich warm voor finale Omdat de tickets in rotvaart de deur uitvlogen, heeft Roeselare ook de nabij gelegen Expo Hallen afgehuurd om de fans de finale te laten beleven op groot scherm. Daar kunnen ze een sjaal van de match kopen met logo's van Modena en hun favoriete club. Roeselare lijkt klaar voor een historische avond.

clock 12:53 12 uur 53. Na de zege tegen Piacenza, waren de zitjes in de zaal meteen uitverkocht. We zochten een oplossing om mensen de beleving te kunnen meegeven en vonden die in de Expo Hallen. Evelien D'haene, Roeselare.

clock 16:50 16 uur 50. Kijk woensdagavond vanaf 20.30 uur (Ketnet) naar Roeselare-Modena.

clock 15:33 15 uur 33. Deze terugmatch leeft. In de volleybalwereld, in de stad en zelfs in heel Vlaanderen. Nu is het aan ons om het af te maken. Ik heb er al een paar keer aan gedacht dat ik straks die beker in de lucht kan steken. Maar de laatste dagen kan ik het van mij afzetten. Vandaag heb ik mijn gras afgereden. Zo maak ik mijn hoofd leeg. Matthijs Verhanneman, aanvoerder Roeselare.

clock 15:30 15 uur 30. In de terugmatch van de halve finales, in Piacenza, werden we overklast door de servicedruk. De sleutel ligt dus opnieuw bij de receptie. Als dat lukt, maken we een heel goeie kans. Dan hoeven we geen schrik te hebben. Matthijs Verhanneman.