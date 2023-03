Twee sets winnen in eigen huis, dan verzekert Roeselare zich volgende week woensdag van de eindwinst in de CEV Cup. Dat heeft de Belgische ploeg te danken aan een wereldpartij tegen Italiaanse grootmacht Modena. Vooral hoofdaanvaller Kukartsev verkeerde in bloedvorm en begeleidde Roeselare naar een sensationele 0-3-zege.