21 uur 42. Stijn D'Hulst: "Golden set is realistischer dan 2 sets winnen". "Vorige week was een fantastische wedstrijd voor onze club, fans en spelers", zegt Roeselare-speler Stijn D'Hulst. "Maar het klopt dat Piacenza toen wel zwaar onder zijn niveau heeft gepresteerd. 2 weken geleden wonnen ze de Italiaanse beker en bliezen ze al hun tegenstanders weg. Als Piacenza woensdag datzelfde niveau haalt als in de beker, dan zal het uitdraaien op een golden set." Die golden set komt er als Roeselare met 3-1 of 3-0 verliest tegen Piacenza. "We zullen natuurlijk vol voor 2 setwinsten gaan. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het realistischer is dat we een golden set zullen moeten spelen." En in een golden set (dat is tot 15) is alles mogelijk. "Spelen voor een finaleplek in de CEV Cup maak je niet elk jaar mee. We hebben het gevoel dat heel België met ons meeleeft. Een Belgische club in de finale van de CEV Cup, dat zou fantastisch zijn." .