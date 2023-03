clock 21:40 21 uur 40. Hoger niveau bij Roeselare. Variatie en durf. Twee belangrijke factoren waarom het nu beter loopt bij Roeselare. De Belgen leiden voorlopig en houden hun minikloofje vast: 8-10. . Hoger niveau bij Roeselare Variatie en durf. Twee belangrijke factoren waarom het nu beter loopt bij Roeselare. De Belgen leiden voorlopig en houden hun minikloofje vast: 8-10.

clock 21:31 21 uur 31. Een killblock om de set te beginnen. Roeselare tankt vertrouwen in het begin van set 3. . Een killblock om de set te beginnen. Roeselare tankt vertrouwen in het begin van set 3.

clock 21:28 21 uur 28. Roeselare vecht terug, maar te laat: 25-19. Het aanvallende overwicht van Piacenza blijft duidelijk op het scorebord. Roeselare knokte zich in het slot van de set naar een verdienstelijk puntenaantal, maar kon niet genoeg aanklampen. Het wordt stilaan uitkijken naar de golden set: 2-0. . Roeselare vecht terug, maar te laat: 25-19 Het aanvallende overwicht van Piacenza blijft duidelijk op het scorebord. Roeselare knokte zich in het slot van de set naar een verdienstelijk puntenaantal, maar kon niet genoeg aanklampen. Het wordt stilaan uitkijken naar de golden set: 2-0.

clock 21:15 21 uur 15. Piacenza stoomt nu wel door. Het loopt uit tot 18-10, onder impuls van Romano. . Piacenza stoomt nu wel door. Het loopt uit tot 18-10, onder impuls van Romano.

clock 21:13 Even naar de kant betekent steunverband voor middenman Simon. 21 uur 13. Even naar de kant betekent steunverband voor middenman Simon

clock 21:08 21 uur 08. Je kan moeilijk zeggen dat Roeselare slecht aan het volleyballen is, maar het kan zijn kansen niet afmaken. . Dominique Baeyens. Je kan moeilijk zeggen dat Roeselare slecht aan het volleyballen is, maar het kan zijn kansen niet afmaken. Dominique Baeyens

clock 21:06 21 uur 06. Meteen een kloof in set 2. Roeselare zoekt naar openingen in een stevig Italiaans blok, dus worden er risico's genomen in aanval. Die renderen voorlopig niet, de opslag van Piacenza wel. Na een paar bommetjes staat het al snel 8-4. . Meteen een kloof in set 2. Roeselare zoekt naar openingen in een stevig Italiaans blok, dus worden er risico's genomen in aanval. Die renderen voorlopig niet, de opslag van Piacenza wel. Na een paar bommetjes staat het al snel 8-4.

clock 21:00 21 uur . Piacenza pakt de eerste set tegen Roeselare met 25-17. Piacenza pakt de eerste set tegen Roeselare met 25-17

clock 20:57 20 uur 57. Roeselare ondergaat wet van sterkste: 25-17. Op het einde van de eerste set duwt Piacenza het gaspedaal in. Een eerste setpunt moet herspeeld worden na een challenge, maar het is slechts uitstel van executie. De aanvallende kracht en de sterkte van het blok bij de Italianen is overweldigend. En dus moet Roeselare achtervolgen: 1-0. . Roeselare ondergaat wet van sterkste: 25-17 Op het einde van de eerste set duwt Piacenza het gaspedaal in. Een eerste setpunt moet herspeeld worden na een challenge, maar het is slechts uitstel van executie. De aanvallende kracht en de sterkte van het blok bij de Italianen is overweldigend. En dus moet Roeselare achtervolgen: 1-0.

clock 20:47 20 uur 47. Brizard briljant. Voor de derde keer deze set maakt Brizard een punt met een tweedehandsballetje aan het net. De setter van Piacenza voegt daar meteen een winnende service aan toe. . Brizard briljant Voor de derde keer deze set maakt Brizard een punt met een tweedehandsballetje aan het net. De setter van Piacenza voegt daar meteen een winnende service aan toe.

clock 20:42 20 uur 42. Steven Vanmedegael neemt een time-out na een reeksje van Piacenza: 12-8. . Steven Vanmedegael neemt een time-out na een reeksje van Piacenza: 12-8.

clock 20:41 20 uur 41. Aties schaduwt Pieter Coolman op de middenpositie. De Belg kreeg al enkele killblocks te verwerken, maar gebruikt nu slim de open handen van de reus. . Aties schaduwt Pieter Coolman op de middenpositie. De Belg kreeg al enkele killblocks te verwerken, maar gebruikt nu slim de open handen van de reus.

clock 20:36 20 uur 36. Het gevreesde, verschroeiende begin van Piacenza blijft voorlopig uit. De opslagdruk is er nog niet, het agressieve blok hangt wel op zijn plaats. Kukartsev ondervindt dat aan den lijve. . Het gevreesde, verschroeiende begin van Piacenza blijft voorlopig uit. De opslagdruk is er nog niet, het agressieve blok hangt wel op zijn plaats. Kukartsev ondervindt dat aan den lijve.

clock 20:32 20 uur 32. Stevig begin. Zowel bij Piacenza als Roeselare wordt meteen de sloophamer bovengehaald. Middenman Aties knalt een bal in de grond, Kukartsev verzorgt het antwoord van Roeselare. . Stevig begin Zowel bij Piacenza als Roeselare wordt meteen de sloophamer bovengehaald. Middenman Aties knalt een bal in de grond, Kukartsev verzorgt het antwoord van Roeselare.

clock 20:31 20 uur 31. Roeselare heeft een tiental supporters mee.

clock 20:30 20 uur 30. De standaardopstelling van Roeselare staat klaar voor de cruciale wedstrijd in Europa. . De standaardopstelling van Roeselare staat klaar voor de cruciale wedstrijd in Europa.

clock 20:20 20 uur 20. De zaal raakt stilaan goed gevuld voor de topper.

clock 20:10 20 uur 10. Middenman ontbreekt bij Roeselare. Roeselare mist vanavond niet alleen hoekspeler Mårt Tammearu, die nog niet hersteld is van zijn enkelblessure, maar ook de Braziliaanse middenman Leite. Hij is met koorts in het hotel gebleven. . Middenman ontbreekt bij Roeselare Roeselare mist vanavond niet alleen hoekspeler Mårt Tammearu, die nog niet hersteld is van zijn enkelblessure, maar ook de Braziliaanse middenman Leite. Hij is met koorts in het hotel gebleven.



clock 13:26 13 uur 26. Heel de groep beseft dat we nog een tikkeltje beter zullen moeten spelen dan thuis. We moeten vol voor de wedstrijd gaan, we zijn er klaar voor. Ik geef onszelf 35 à 40 procent kans. Roeselare-coach Steven Vanmedegael. Heel de groep beseft dat we nog een tikkeltje beter zullen moeten spelen dan thuis. We moeten vol voor de wedstrijd gaan, we zijn er klaar voor. Ik geef onszelf 35 à 40 procent kans. Roeselare-coach Steven Vanmedegael

clock 13:25 13 uur 25. Roeselare-coach Vanmedegael: "We kunnen echt iets tonen op dit niveau". Roeselare-coach Vanmedegael: "We kunnen echt iets tonen op dit niveau"