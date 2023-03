clock 20:30 20 uur 30. Start eerste set. We zijn eraan begonnen. Modena pakt meteen uit met een nette aanval, het eerste punt staat zo op het bord. . Start eerste set We zijn eraan begonnen. Modena pakt meteen uit met een nette aanval, het eerste punt staat zo op het bord.

clock 20:28 20 uur 28. Het is duidelijk dat dit Roeselare heel wat Europese topteams aankan als het op niveau speelt. Dominique Baeyens.

clock 20:25 20 uur 25. Uitzending op Ketnet en via livestream. De live-uitzending van Modena-Roeselare is begonnen op Ketnet. Ook via onze livestream hoeft u niets te missen. Het commentaar wordt verzorgd door Marc Willems en Dominique Baeyens.

clock 19:52 19 uur 52. Nog 45 minuten tot de wedstrijd: spanning stijgt.

clock 19:46 19 uur 46. Spelverdeler Bruno van Modena is een Braziliaan, en kan ook aardig voetballen.

clock 17:47 17 uur 47. Roeselare-voorzitter Rik Vervisch: "Zijn niet meer het grote onbekende, maar alles kan in een finale".

clock 13:44 13 uur 44. Ik heb altijd aan de kant van Roeselare gestaan, dus dit is toch wel iets speciaals. Modena-speler Tomas Rousseaux.

clock 13:43 13 uur 43. Tomas Rousseaux (ex-Roeselare): "Supertof om finale tegen Roeselare te spelen".

clock 13:40 13 uur 40. We zijn naar hier gekomen met het idee om iets te rapen. We zijn heel goed voorbereid en moeten er nu in geloven. We gaan vechten voor alles wat er te rapen valt. Steven Vanmedegael (coach Roeselare).

clock 13:39 13 uur 39. Roeselare-coach Vanmedegael: "We hebben een plan klaar".

clock 21:45 21 uur 45. Roeselare werkt een pittig schema af met Europese topduels en play-offs in de competitie. "Het zijn 2 wedstrijden per week, maar alle geblesseerde spelers zijn terug. Onze kern is nu breder en dat zal helpen", weet coach Steven Vanmedegael. Hij is zelf nog maar 36 jaar en kan straks misschien ook persoonlijk oogsten. "Het wordt gevolgd in het buitenland en misschien komt er wel een trein voorbij waar je op wil springen, ja." . Roeselare werkt een pittig schema af met Europese topduels en play-offs in de competitie. "Het zijn 2 wedstrijden per week, maar alle geblesseerde spelers zijn terug. Onze kern is nu breder en dat zal helpen", weet coach Steven Vanmedegael. Hij is zelf nog maar 36 jaar en kan straks misschien ook persoonlijk oogsten. "Het wordt gevolgd in het buitenland en misschien komt er wel een trein voorbij waar je op wil springen, ja."

clock 21:43 21 uur 43. Mijn team is er echt klaar voor. Op de laatste training dinsdagavond zag ik veel gretigheid en grinta. We geloven echt in onze eigen kansen. Het grote voordeel is dat deze finale over 2 matchen gespeeld wordt en dat wij het thuisvoordeel hebben in de 2e wedstrijd. We proberen in Modena een zo gunstig mogelijke uitgangspositie te bemachtigen. . Steven Vanmedegael (coach Roeselare). Mijn team is er echt klaar voor. Op de laatste training dinsdagavond zag ik veel gretigheid en grinta. We geloven echt in onze eigen kansen. Het grote voordeel is dat deze finale over 2 matchen gespeeld wordt en dat wij het thuisvoordeel hebben in de 2e wedstrijd. We proberen in Modena een zo gunstig mogelijke uitgangspositie te bemachtigen. Steven Vanmedegael (coach Roeselare)