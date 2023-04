Roeselare staat op 2 sets (of 1 golden set) van de eindzege in de CEV Cup. In Modena won het met 0-3, kan het de buit in de terugmatch in het eigen Schiervelde binnenhalen? Volg hier al het nieuws en kijk woensdag iets voor 20.30 uur naar de wedstrijd op het kanaal van Ketnet of op deze pagina met livestream.