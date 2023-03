clock 20:11

20 uur 11. Tegenstander Piacenza beleeft een wisselvallig seizoen en staat pas 6e in de Italiaanse competitie, maar het won onlangs de nationale beker na een indrukwekkende prestatie in de Final Four. Roeselare is ongeslagen in eigen land en won de Belgische beker eind februari, maar het zal op en top moeten presteren om de Italianen te kunnen bedreigen. .