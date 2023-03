21 uur 45. Roeselare werkt een pittig schema af met Europese topduels en play-offs in de competitie. "Het zijn 2 wedstrijden per week, maar alle geblesseerde spelers zijn terug. Onze kern is nu breder en dat zal helpen", weet coach Steven Vanmedegael. Hij is zelf nog maar 36 jaar en kan straks misschien ook persoonlijk oogsten. "Het wordt gevolgd in het buitenland en misschien komt er wel een trein voorbij waar je op wil springen, ja." .

clock 21:43

21 uur 43. Mijn team is er echt klaar voor. Op de laatste training dinsdagavond zag ik veel gretigheid en grinta. We geloven echt in onze eigen kansen. Het grote voordeel is dat deze finale over 2 matchen gespeeld wordt en dat wij het thuisvoordeel hebben in de 2e wedstrijd. We proberen in Modena een zo gunstig mogelijke uitgangspositie te bemachtigen. . Steven Vanmedegael (coach Roeselare).