De spelers van Roeselare warmen op, de tribunes lopen stilaan vol.

clock 19:42 19 uur 42. Een term als historisch mag je niet snel gebruiken, maar winst zou Belgische volleybalgeschiedenis zijn. Je maakt zoiets maar één keer per generatie mee. Commentator Marc Willems.

clock 19:42 19 uur 42. CEV cup Waarom Roeselare na 3-0-overwinning nog niet zeker is van eindwinst in de CEV Cup: zo werkt het puntensysteem

clock 19:40 19 uur 40. Roeselare kan er niet beter voor staan. Als het 2 sets wint, pakt het de beker. En desnoods is er nog het vangnet van de golden set. Ik verwacht wel een beter Modena dan vorige week. Ze maakten toen veel fouten. Een meevaller voor Roeselare is dat de Braziliaanse spelverdeler Bruno van Modena twijfelachtig is met een enkelblessure. En met of zonder Bruno, dat is een wereld van verschil. Commentator Marc Willems.

clock 19:30 19 uur 30. Een uur voor de start en de extra zaal loopt aardig vol. Een uur voor de start en de extra zaal loopt aardig vol

clock 18:30 18 uur 30. Patrick Callens: "Toen was het in Polen, vandaag in Roeselare, dus de beleving is volledig anders".

clock 18:23 Hopelijk blijft deze trofee in België. 18 uur 23. Hopelijk blijft deze trofee in België

clock 18:21 De eerste fans druppelen binnen. 18 uur 21. De eerste fans druppelen binnen

clock 17:07 17 uur 07. Fan Village naast de Tomabelhal in Roeselare is klaar voor een volksfeest. Barverantwoordelijke Elisa: "De inkom voor dit Fan Village is gratis, en we verwachten - inclusief de uitverkochte Tomabelhal - tussen de 3500 en 4000 fans uit Roeselare en omstreken. We zijn daar goed op voorzien, want we hebben 70 paletten van 12 vaten van 20 liter bier klaarstaan en 55 tappers achter de bar. (16.800 liter bier dus)." "Er is geen sluitingsuur voorzien, dus mocht Roeselare winnen kan het feest tot in de vroege uurtjes doorgaan. Al zijn er natuurlijk genoeg mensen die morgen moeten werken en daar rekening mee moeten houden." "Ook als ze niet zouden winnen, is er geen sluitingsuur. Want feest wordt het sowieso, Knack Volley heeft de finale gehaald, en dat zal zeker nog gevierd worden. Maar het zal sowieso een nog groter feest worden mochten ze winnen."



clock 16:43 1500 fans zullen hier naar de match kijken. 16 uur 43. 1500 fans zullen hier naar de match kijken

clock 16:42 Deze zaal was in 30 minuten volledig uitverkocht. 16 uur 42. Deze zaal was in 30 minuten volledig uitverkocht

clock 16:38 Grijp je kans voor een uniek hebbeding. 16 uur 38. Grijp je kans voor een uniek hebbeding

clock 12:56 12 uur 56. Expo Hallen draaien zich warm voor finale. Omdat de tickets in rotvaart de deur uitvlogen, heeft Roeselare ook de nabij gelegen Expo Hallen afgehuurd om de fans de finale te laten beleven op groot scherm. Daar kunnen ze een sjaal van de match kopen met logo's van Modena en hun favoriete club. Roeselare lijkt klaar voor een historische avond.

clock 12:53 12 uur 53. Na de zege tegen Piacenza, waren de zitjes in de zaal meteen uitverkocht. We zochten een oplossing om mensen de beleving te kunnen meegeven en vonden die in de Expo Hallen. Evelien D'haene, Roeselare.

clock 12:52 12 uur 52. Een groot scherm voor de historische finale.

clock 12:52 12 uur 52. In de Expo Hallen bereiden ze de komst van honderden fans voor.

clock 16:50 16 uur 50. Kijk woensdagavond vanaf 20.30 uur (Ketnet) naar Roeselare-Modena.

clock 15:33 15 uur 33. Deze terugmatch leeft. In de volleybalwereld, in de stad en zelfs in heel Vlaanderen. Nu is het aan ons om het af te maken. Ik heb er al een paar keer aan gedacht dat ik straks die beker in de lucht kan steken. Maar de laatste dagen kan ik het van mij afzetten. Vandaag heb ik mijn gras afgereden. Zo maak ik mijn hoofd leeg. Matthijs Verhanneman, aanvoerder Roeselare.