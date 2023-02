Gent gaat voor het tweede jaar op rij in het Sportpaleis op zoek naar eindwinst in de Beker van België. Vorig seizoen verraste een moedig Oudegem het ongeslagen team in een Oost-Vlaamse derby. Ook deze editie wordt een clash tussen provinciale buren: het jeugdige Asterix Avo Beveren wil Gent een tweede nederlaag op rij aansmeren in de finale. Of dat lukt, volgt u hier vanaf 17.30 uur.