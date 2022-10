Een wedstrijd met twee gezichten. Na een knappe eerste set, bezweken de Tigers aan het tempo van de Brazilianen. Morgen moeten de Tigers Met 3-0 of 3-1 van China winnen om alsnog door te stoten naar de kwartfinale van het WK.

De Tigers hebben de handdoek nog niet helemaal in de ring gegooid. Britt Herbots staat nog steeds op het veld en blijft toch een knappe service-reeks afleveren.

Het Belgisch blokt bezwijkt aan het tempo van de Braziliaanse baldistributie. Ook de servicedruk ligt aanzienlijk hoger dan in de eerste set. Meer service, dus minder receptie. Het killblok op Herbots zegt alles. De Brazilianen hebben ons sterkste wapen aan banden gelegd.

De coach lijkt de handdoek in de ring te gooien. Zo hebben enkele sleutelspelers hun trainingsvest al aangemeten. Alles op morgen?

18 uur 15. De Brazilianen hebben meer dan Gabi alleen in hun offensief compartiment. De nummer 1 van de wereld bestookt de Tigers momenteel van alle kanten. Het dondert in het aangezicht van de Tigers. Kunnen ze zich nog herpakken in de volgende set? .