clock 15:22 15 uur 22. Het is een makkelijke, maar moeilijk uit te voeren opdracht: We moeten Britt Herbots weer in de wedstrijd brengen. Cocommentator Dominique Baeyens.

clock 15:18 15 uur 18. De Tigers zijn deze keer wel op hun hoede. Na het mislukte begin van set 2, zijn onze Belgen de evenknie in de derde set. Met een 4-4-score overleefden de Tigers het beginoffensief van hun tegenstander.

clock 15:15 15 uur 15. We moeten opnieuw de controle op onze opslag vinden. Daarnaast moeten we weer het tempo opkrikken en iets meer risico leggen in ons spel. Bondscoach Gert Vande Broek.

clock 15:09 15 uur 09. 1-1! De Tigers genoten in het begin van de 2e set te veel na van hun uitstekende 1e. Hierdoor keken de Belgen meteen aan tegen een serieuze kloof van 6 punten. De Belgische volleybalvrouwen knokten nog dapper terug, maar hadden alle moeite van de wereld met het tempo van de vinnige Japanners.

clock 15:04 15 uur 04. There is no I in Japan. Japanners worden vaak geroemd om hun collectieve ingesteldheid. Ook het nationale volleybalteam ademt die kernwaarde. Pars pro toto. De roodhemden nemen elk hun rol en verantwoordelijkheid op in de ploeg. Een sterk blok, zonder échte individuele sterren.

clock 14:56 14 uur 56. Marlies Janssens toont zich dodelijk op haar opslag. Het nummer 13 van de Tigers blaast de libero van Japan omver met een loeiharde streep. Time-out bij 18-12.

clock 14:55 14 uur 55. De Tigers knokken terug in de tweede set. Opeens telt de kloof slechts drie punten meer. Bij 12-9 kan alles nog. Dat lijken nu ook de Belgen te beseffen.

clock 14:54 14 uur 54. De Tigers zijn een beetje ontmoedigd. Kijk maar naar die gezichtjes. Nu mogen ze de moed niet verliezen. Zelfs in deze set kan alles nog. Commentator Marc Willems.

clock 14:48 14 uur 48. Waar de Japanners in de eerste set kreunden bij de receptie, zijn de rollen nu volledig omgedraaid. De Belgen verdedigen kranig, maar moeten nu toch vooral incasseren. Japan voert het tempo op. 10-4.

clock 14:46 14 uur 46. 5-1. Japan begint beter aan de tweede set dan onze Belgen. We moeten toch opletten nu. Cocommentator Dominique Baeyens.

clock 14:44 14 uur 44. De opslag van de Tigers boezemt angst in bij de Japanse ploeg. De coach van onze tegenstander dropt wat ervaring in de ploeg en lijkt ook een andere defense-strategie te hanteren.

clock 14:41 14 uur 41. Set 1 is voor de Belgen! Uitstel van executie. Na een mislukte eerste setbal, fusilleert Herbots de Japanners op de tweede. De Tigers beginnen uitstekend aan de tweede ronde van het WK.

clock 14:39 14 uur 39. De Belgen hebben controle! Set 1 kan zo meteen snel tot een goed einde worden gebracht. Commentator Marc Willems.

clock 14:37 14 uur 37. Cadeautjestijd. De Japanse opslaggeefster laat de bal uit haar handen glippen, maar blijft rustig. Iets te rustig. De aftelklok staat op 0. Zo krijgen onze Belgen het 24e punt cadeau. Setbal!

clock 14:35 14 uur 35. Set 1 lijkt binnen handbereik. De Tigers stralen vertrouwen uit. Met een listig balletje zet Herbots de Belgen op een 22-18-voorsprong.

clock 14:34 14 uur 34. Herbots heerst. Britt Herbots neemt het heft even in eigen handen. De Belgische sterspeler neemt de receptie en maakt het punt nadien ook zelf af met een snoeiharde plaatsbal. De Japanse verdediging had geen verhaal.



clock 14:31 14 uur 31. 17-14, we zien toch al een kloofje voor onze Tigers. Er moet wel telkens hard gewerkt worden om te scoren. Cocommentator Dominique Baeyens.

clock 14:25 14 uur 25. Time out: 8-10. Bondscoach Gert Vande Broek roept zijn Tigers bij zich. Even herbronnen. Na een uitstekend begin, nam Japan de regie over met energiek spel. Dit belooft een spannend potje volleybal te worden. De marges zijn klein.

clock 14:23 14 uur 23. De Japanse ploeg werd vooraf verweten gestalte te missen. De centimeterkloof is een feit. Maar de tegenstander van de Tigers maakt dat ruimschoots goed met vinnig vloerwerk.