14 uur 35. De Tigers krijgen voorlopig het evenwicht niet hersteld. Na een foutje van Van Gestel en enkele mindere keuzes in de opbouw loopt Puerto Rico uit tot 8-5. .

14 uur 30. Dankzij een sterke Abercrombie snelt Puerto Rico in set twee naar een 0-3-voorsprong. Een eerste puntje voor de Tigers kan het tij snel keren. .

14 uur 25. Tigers halen set één vlot binnen. Een defensief sterke Janssens en een offensief dominante Herbots. De Tigers maken de eerste set bij 24-15 meteen af. Er was halfweg even een minder moment, maar al bij al hebben de Tigers zich uitstekend hersteld. .

clock 14:24

14 uur 24. Er was even een dipje, maar nu gaan de Tigers er toch vlot over. Marc Willems.