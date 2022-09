clock 17:24 17 uur 24. Europees en vicewereldkampioen. De Italiaanse vrouwen zijn met een mooi palmares naar Nederland afgezakt. Het team mag zich Europees, vicewereldkampioen en Nations League-winnaar noemen. Op de Olympische Spelen werden de kwartfinales het eindstation voor Italië. De squadra verloor met 3-0 van Servië. . Europees en vicewereldkampioen De Italiaanse vrouwen zijn met een mooi palmares naar Nederland afgezakt. Het team mag zich Europees, vicewereldkampioen en Nations League-winnaar noemen. Op de Olympische Spelen werden de kwartfinales het eindstation voor Italië. De squadra verloor met 3-0 van Servië.

clock 17:19 17 uur 19. Het grote gevaar bij Italië komt van Paola Egonu. De 23-jarige hoofdaanvalster plaatst (lees: smasht) de bal waar ze wil.

clock 17:17 17 uur 17. Ook de Italianen hebben nog geen set laten liggen op dit WK. Zij klopten Kameroen en Puerto Rico telkens met 3-0. Tegen Puerto Rico moest het zich wel enigszins inspannen (setstanden: 28-26, 25-21 en 26-24). . Ook de Italianen hebben nog geen set laten liggen op dit WK. Zij klopten Kameroen en Puerto Rico telkens met 3-0. Tegen Puerto Rico moest het zich wel enigszins inspannen (setstanden: 28-26, 25-21 en 26-24).

clock 17:02 17 uur 02. 3 Tigers in Italiaanse loondienst. Britt Herbots en Celine Van Gestel hebben deze match aangekruist in hun agenda. De Belgische aanvalsters spelen al enkele jaren in de sterke Italiaanse competitie. Volgend seizoen komen ze allebei uit voor Firenze. Pauline Martin maakt dan weer de overstap naar de Serie A1. Zij wil knallen in Monza. . 3 Tigers in Italiaanse loondienst Britt Herbots en Celine Van Gestel hebben deze match aangekruist in hun agenda. De Belgische aanvalsters spelen al enkele jaren in de sterke Italiaanse competitie. Volgend seizoen komen ze allebei uit voor Firenze.

Pauline Martin maakt dan weer de overstap naar de Serie A1. Zij wil knallen in Monza.

clock 16:52 16 uur 52. We kunnen proberen een set te winnen. Dat zou mooi zijn. hoekaanvalster Celine Van Gestel. We kunnen proberen een set te winnen. Dat zou mooi zijn. hoekaanvalster Celine Van Gestel

clock 16:46 16 uur 46. Live op Sporza. Vanaf 17.55 uur beginnen we de uitzending vanuit Arnhem. Bekijk de wedstrijd op deze pagina, op Canvas of in de video-app VRT MAX. Marc Willems en voormalig bondscoach Dominique Baeyens verzorgen het commentaar. . Live op Sporza Vanaf 17.55 uur beginnen we de uitzending vanuit Arnhem. Bekijk de wedstrijd op deze pagina, op Canvas of in de video-app VRT MAX. Marc Willems en voormalig bondscoach Dominique Baeyens verzorgen het commentaar.

clock 16:42 16 uur 42. Voor Britt Herbots wordt het een bijzondere wedstrijd. Het speerpunt van de Belgische ploeg verdient de kost in Italië. Volgend seizoen komt ze uit voor Firenze, net als Celine Van Gestel.

clock 16:41 16 uur 41. Onze verslaggever legt de Yellow Tigers 4 vragen over Italië voor. Onze verslaggever legt de Yellow Tigers 4 vragen over Italië voor

clock 16:40 16 uur 40. WK volleybal Mission impossible tegen topland Italië? Yellow Tigers pareren 4 vragen in aanloop naar confrontatie

clock 16:39 16 uur 39. WK volleybal De 5 tegenstanders van de Yellow Tigers op het WK: de topfavoriet, het gastland en 3 exoten