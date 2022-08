De Belgische volleybalmannen hebben hun route naar het EK afgelegd zonder slipper. In de overbodige wedstrijd tegen de Faeröer lieten de Red Dragons geen setje liggen. De nietige tegenstander kon in eigen huis wat meer weerwerk bieden dan op Belgische bodem, maar de 0-3 (16-25, 16-25 en 20-25) was een formaliteit.