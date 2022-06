Yellow Tigers verliezen van nummer 1 van de wereld in Nations League

Dat het duel tegen de VS een moeilijke opdracht zou worden was vooraf al duidelijk. De VS domineren samen met Japan deze editie van de Nations League. Beide landen delen de leidersplaats.

Vooral in de eerste set onderging België de wet van de sterkste. Daarna konden de Tigers wel langere tijd gelijke tred houden, maar uiteindelijk konden de Tigers geen set winnen: 25-16, 25-21, 25-19.

Britt Herbots beëindigde de wedstrijd met 18 punten. Marlies Janssens en Silke Van Avermaet waren elk goed voor 7 punten.

In de stand van de Pro League staat België 13e. Enkel de eerste 8 landen kwalificeren zich voor de finaleronde in Ankara tussen 13-17 juli. Voor de Tigers is dat ondertussen mission impossible geworden.

De Tigers spelen vrijdag nog tegen Duitsland en Nederland en zondag tegen Japan.Via de Nations League bereiden de Tigers zich ook voor op het WK in Nederland en Polen (23 september-15 oktober).