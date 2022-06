Yellow Tigers laten Europees kampioen Italië alleen in de 1e set even schrikken

Na de zware dobber tegen Servië kregen de Yellow Tigers donderdag opnieuw een taaie brok voor de kiezen. Italie kroonde zich vorig jaar tot Europees kampioen en is ook de vicewereldkampioen.



Tegen België ontbrak bij de Italiaanse vrouwen onder meer sterspeelster Paola Egonu, maar Italië stuurde toch heel wat speelsters het veld in die vorig jaar het WK wonnen.



Daar leken de jonge Tigers in de 1e set niet van onder de indruk te zijn. Britt Herbots nam haar team op sleeptouw en stuwde een enthousiast en gretig spelend België verrassend naar setwinst: 25-21.



Het setverlies schudde de Italiaanse dames wakker. In set 2 (19-25) zette de Europese kampioen een tandje bij, maar in de 3e set maakten de Yellow Tigers er toch weer een wedstrijd van.



In een prangend slot had België bij 21-20 nog de bovenhand. Dan gaf de ervaring van de Italianen de doorslag. Dankzij een tussenkomst van de videoref werd het geen 23-23, wel 22-24 voor Italië. Het tweede setpunt konden de Tigers niet meer wegwerken en in de 4e set liet een uitgekookt Italië zijn prooi niet meer los.