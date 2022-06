Yellow Tigers boeken eerste zege in Nations League na felbevochten vijfsetter tegen Thailand

In hun eerste matchen konden de Yellow Tigers toplanden Servië en Italië telkens 1 set afpakken, tegen Thailand mikten ze op meer, ook al hadden de Thaise vrouwen in hun vorige matchen tegen Bulgarije (3-0) en Servië (3-2) indruk gemaakt.

Een sterke Silke Van Avermaet zette België op weg naar winst in de eerste set (25-22), daarna deden ook Celine Van Gestel, Marlies Janssens en Nathalie Lemmens hun duit in het zakje.

Maar uiteindelijk was het Britt Herbots, die met 22 punten topschutter zou worden, die België over de streep trok in een spannende vijfde set (15-13).

Door de zege klimt België van de onderste regionen naar de middenmoot van de Volleyball Nations League. Morgen sluiten de Tigers hun eerste blok van 4 duels af tegen gastland Turkije.