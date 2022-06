Yellow Tigers beginnen met nederlaag tegen China in vierluik Nations League

In de Filipijnen krijgen de Yellow Tigers deze week een vierluik voorgeschoteld in de Nations League.

De spits afbijten deed België vandaag tegen China, dat nog maar 1 keer verloor in deze Nations League.

De Tigers begonnen scherp en hielden gelijke tred tot 12-12. Maar toen de Chinese vrouwen op het gaspedaal stonden, was het gat geslagen (25-19).

In set 2 boden de Belgen langer weerwerk tot 22-22. De Chinezen waren in het slot van de set dodelijk efficiënt (25-22). De veer van de Tigers was gebroken in de 3e set: 25-14.

Morgen moeten de Belgen aan de bak tegen Canada. In het weekend wachten duels met Polen en Bulgarije.

De Tigers staan 12e in de Nations League. De top 8 plaatst zich voor de knockoutfase. Die staat gepland van 13 tot en met 17 juli in Ankara.