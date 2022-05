Verjongde Red Dragons rekenen vlotjes af met matig Letland in Golden League

De start van de Red Dragons was veelbelovend tegen een al bij al pover Letland. Ondanks de integratie van heel wat jonge spelers en de korte voorbereiding kwamen de Belgen prima voor de dag. Set 1 was overtuigend voor de Red Dragons: 25-16.



De 2e set was meer in balans. De Letten slaagden erin om de foutjes wat meer achterwege te laten en sloegen een klein gaatje door concentratieverlies in het Belgische kamp.



Maar de mindere periode bij de Dragons was van korte duur. België vond snel weer zijn elan en knokte zich weer in de set, die uiteindelijk opnieuw voor de Belgen was: 27-25.



Letland hing in de touwen en kon geen vuist meer maken in de 3e set. Op enthousiasme stoomden de Red Dragons naar een mooie 3-0-zege, die ongetwijfeld een boost zal geven bij de start van deze nieuwe cyclus.