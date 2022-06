Red Dragons sluiten Golden League nog in schoonheid af met zege tegen Letland

De Belgische volleybalmannen wilden de Golden League in schoonheid afsluiten. Ze eindigden het toernooi zoals ze eind mei begonnen: met een 3-0-overwinning tegen Letland (FIVB 54), het kneusje van de groep.

De Red Dragons trokken met 25-20, 25-23 en 25-19 aan het langste eind in Daugavpils in Letland. Als nummer 3 in groep C kwamen ze al niet meer in aanmerking voor de Final Four.

Tsjechië boekte een 6 op 6 tegen Estland en graait overtuigend het ticket voor de Final Four weg in Kroatië.