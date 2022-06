Ook Estland is (verrassend) te sterk voor de Red Dragons, Final Four is veraf

Estland is op de FIVB-ranking pas de nummer 48, België, dat zonder enkele sterkhouders speelt in de Golden League, staat op de 26e plaats.

De Red Dragons deden in Tartu aanvankelijk heel goed mee met de Esten, maar in de eerste twee sets ging het telkens mis op het beslissende moment. Met 29-27 en 31-29 was de spanning te snijden.

In de derde set wilde het wel lukken voor de Belgen, dankzij 22-25 maakten ze er opnieuw een wedstrijd van.

Lang duurde de heropflakkering niet, want in de vierde set kwamen de Dragons amper in het stuk voor. Met 25-13 trokken de Esten het laken helemaal naar zich toe. Matthijs Desmet was de beste man bij de Belgen met 19 punten.

Na de 3-0 tegen Tsjechië is het voor de Belgen opnieuw een tikje. De groepswinnaar plaatst zich voor de Final Four, maar met 3 punten na 3 wedstrijden is die voorlopig veraf voor de Dragons van coach Zanini.