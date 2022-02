Champions League volleybal: Roeselare leeft nog na slopende vijfsetter

00:01 00 uur 01.

Roeselare wint na vijfsetter. Maaseik kraaide gisteren victorie na vijf sets, Roeselare deed vanavond hetzelfde. De West-Vlamingen hopen nog altijd op de kwartfinales en konden eigenlijk alleen maar tevreden zijn met een overwinning. Voor dat voldaan gevoel moesten ze tot het gaatje gaan. Onder impuls van een sterke Verhanneman won Roeselare de eerste set met 25-20, maar daarna zakte het niveau stevig en holde het achter de Duitsers aan (14-25 en 20-25). In de vierde set leefde Roeselare nog, maar het had een resem setballen nodig om te juichen: 31-29, de voorbode van 15-11 in de beslissende set.

In een verhakkelde stand staat Roeselare op de derde plaats. De vijf groepswinnaars en de beste drie runners-up plaatsen zich voor de kwartfinales.

Roeselare verliest met 3-0 in Polen. Bij zijn terugkeer in Europa - na een noodgedwongen coronapauze - heeft Roeselare niets kunnen sprokkelen in Polen. Jastrzebski, de ongeslagen leider, won met 3-0: 25-21, 25-21 en 25-23. Roeselare herpakte zich wel een beetje na de nederlaag van afgelopen weekend in de competitie tegen Aalst, maar zonder onder meer Stijn D'Hulst was puntengewin te hoog gegrepen.

19:26 19 uur 26. Jastrzebski gunt Roeselare niets en pakt ook de derde set: 25-23. Jastrzebski gunt Roeselare niets en pakt ook de derde set: 25-23

19:10 19 uur 10. Roeselare kan ook de tweede set niet winnen tegen Jastrzebski: 25-21. Roeselare kan ook de tweede set niet winnen tegen Jastrzebski: 25-21

18:30 18 uur 30. Roeselare verliest de eerste set tegen Jastrzebski met 25-21. Roeselare verliest de eerste set tegen Jastrzebski met 25-21

Roeselare sluit af met 2 duels in Bulgarije. Roeselare moest een oplossing vinden voor zijn corona-uitstel van de match van 12 januari in Bulgarije. In overleg met de Europese federatie (CEV) en Pazardzjik is die uitmatch verplaatst naar 17 februari.



Dat is een dag na de "thuismatch" tussen Roeselare en Pazardzjik. Die partij zal dan ook in Bulgarije worden afgewerkt.

Roeselare - Jastrzebski 0-3. De 2e groepsmatch is geen groot succes geworden voor Roeselare. In eigen zaal beet de landskampioen tegen de Poolse kampioen Jastrzebski Wegiel in het zand met 0-3. Setstanden: 18-25, 20-25 en 23-25. 2 weken geleden haalde Roeselare wel de zege binnen tegen Friedrichshafen (Dui): 2-3. Op 12 januari maken de West-Vlamingen de trip naar het Bulgarije, waar Hebar Pazardzjik de tegenstander met dienst is.



Setstanden: 18-25, 20-25 en 23-25.



2 weken geleden haalde Roeselare wel de zege binnen tegen Friedrichshafen (Dui): 2-3. Op 12 januari maken de West-Vlamingen de trip naar het Bulgarije, waar Hebar Pazardzjik de tegenstander met dienst is.



De vijf groepswinnaars en de beste drie runners-up plaatsen zich voor de kwartfinales.

09:58 09 uur 58. Verhanneman: "Belangrijke zege na 2 nederlagen". Verhanneman: "Belangrijke zege na 2 nederlagen"

09:58 09 uur 58. Coach Vanmedegael: "Club en supporters dankbaar voor steun". Coach Vanmedegael: "Club en supporters dankbaar voor steun"

09:57 09 uur 57. Stijn D'hulst "Als ploeg hadden we deze zege nodig". Stijn D'hulst "Als ploeg hadden we deze zege nodig"

Friedrichshafen - Roeselare: 2-3. Roeselare kon naar eigen zeggen zijn leven gemakkelijker maken met een zege in Duitsland en die missie heeft het tot een goed einde gebracht. Het moest daarvoor wel tot het gaatje, want een wedstrijd met wisselende kansen draaide uit op een vijfsetter. Roeselare won de eerste en derde set en bleef in de beslissende set koelbloedig. Setstanden: 18-25, 25-23, 16-25, 25-22, 9-15.



Setstanden: 18-25, 25-23, 16-25, 25-22, 9-15.