Champions League volleybal: Maaseik verlaat Europa met vijfde nederlaag

23 uur 13. Eerste overwinning! Maaseik - Ankara: 3-2. Maaseik heeft voor het eerst punten gescoord mét een overwinning in de Champions League. De Limburgers begonnen de wedstrijd met setwinst en wilden doorgaan op dat elan. De club uit Turkije vocht terug en pakte set 2. Beide ploegen wonnen nadien elk een set, dus was een bloedstollende vijfde set onvermijdelijk. Daarin was het verschil tussen Maaseik en Ankara erg klein. De thuisploeg trok de eerste overwinning over de streep, wat voor een vreugde-uitbarsting zorgde. Setstanden: 25-19, 23-25, 25-21, 22-25, 15-13 .