09 uur 56. Meteen druk op openingswedstrijd. Met Europees kampioen Servië en topland Rusland zijn de Yellow Tigers ingedeeld in een moeilijke poule. Alleen de beste vier landen per poule stoten door naar de achtste finales. De Belgische volleybalvrouwen zullen dus zeker moeten winnen tegen Frankrijk en Bosnië-Herzegovina. Maar ook tegen Azerbeidzjan zou een zege welkom zijn, om in de volgende ronde een reekshoofd te ontlopen. "De kans is groot dat de eerste match tegen Azerbeidjan al beslissend is", zegt volleybalcommentator Marc Willems. .