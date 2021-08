17:52 17 uur 52. Op tv: om 18u volleybal naar Canvas. Wie hier livestream kijkt, kan gewoon blijven kijken. Maar wie de match op tv volgt, kan vanaf nu op Canvas beginnen te kijken. Om 18u stopt de uitzending op Eén en kunt u het vervolg bekijken op Canvas. . Op tv: om 18u volleybal naar Canvas Wie hier livestream kijkt, kan gewoon blijven kijken. Maar wie de match op tv volgt, kan vanaf nu op Canvas beginnen te kijken. Om 18u stopt de uitzending op Eén en kunt u het vervolg bekijken op Canvas.

17:51 17 uur 51. De recepties komen momenteel te goed bij Rusland. Commentator Marc Willems. De recepties komen momenteel te goed bij Rusland. Commentator Marc Willems

17:50 17 uur 50. Time-out Vande Broek. De Belgen staan bekend om hun vechtersmentaliteit. Die zullen ze nu moeten tonen, want 7-11 is de score. Coach Vande Broek vraagt een eerste time-out. "Rusland is niet beter dan in set 1, maak daar gebruik van." . Time-out Vande Broek De Belgen staan bekend om hun vechtersmentaliteit. Die zullen ze nu moeten tonen, want 7-11 is de score. Coach Vande Broek vraagt een eerste time-out. "Rusland is niet beter dan in set 1, maak daar gebruik van."

17:47 17 uur 47. Goeie start Tigers, maar daarna twijfel. België neemt een 3-1 voorsprong, maar ziet dan Rusland weer 4 punten op een rij scoren (3-5). De twijfel sluipt toch wat in de Belgische ploeg. Rampelberg mist een makkelijke bal. De Tigers zullen moeten knokken: 4-8. . Goeie start Tigers, maar daarna twijfel België neemt een 3-1 voorsprong, maar ziet dan Rusland weer 4 punten op een rij scoren (3-5). De twijfel sluipt toch wat in de Belgische ploeg. Rampelberg mist een makkelijke bal.



De Tigers zullen moeten knokken: 4-8.

17:47 17 uur 47. De Yellow Tigers zitten in de problemen. Commentator Marc Willems. De Yellow Tigers zitten in de problemen. Commentator Marc Willems

17:38 17 uur 38. Wat een domper: Rusland wint set 1 met 29-31. België verliest een set die ze niet hadden hoeven te verliezen. Het liet een paar setkansen liggen. Het meende wel een 5e setpunt te krijgen, maar na een challenge van Rusland ging het punt niet naar België maar naar Rusland. Wat er juist aan de hand was, was niet duidelijk. Ook onze commentator begreep het even niet. Maar het was 29-30 voor Rusland, dat met Federovtsova aan de opslag met een block de setwinst pakte. . Wat een domper: Rusland wint set 1 met 29-31 België verliest een set die ze niet hadden hoeven te verliezen. Het liet een paar setkansen liggen. Het meende wel een 5e setpunt te krijgen, maar na een challenge van Rusland ging het punt niet naar België maar naar Rusland.



Wat er juist aan de hand was, was niet duidelijk. Ook onze commentator begreep het even niet. Maar het was 29-30 voor Rusland, dat met Federovtsova aan de opslag met een block de setwinst pakte.

17:34 17 uur 34. 4e setpunt verspeeld. België laat het weer liggen. Een vrije bal komt weer niet bij de setter. Dat is voor de 2e keer op een rij dat een vrije bal niet bij de setter belandt, Rusland profiteert. . 4e setpunt verspeeld België laat het weer liggen. Een vrije bal komt weer niet bij de setter. Dat is voor de 2e keer op een rij dat een vrije bal niet bij de setter belandt, Rusland profiteert.

17:32 17 uur 32. Winnend block België: 3e setpunt. Herbots is blij: het staat 28-27. . Winnend block België: 3e setpunt Herbots is blij: het staat 28-27.

17:31 17 uur 31. Rusland laat ook 2 setpunten liggen. Van Gestel behoedt België tot 2 keer toe van setverlies. Op beide Russische setpunten is ze lucide: 26-26. . Rusland laat ook 2 setpunten liggen Van Gestel behoedt België tot 2 keer toe van setverlies. Op beide Russische setpunten is ze lucide: 26-26.

17:29 17 uur 29. 2e setpunt ook weg. De Russische vrouwen verdedigen goed en brengen een moeilijke bal nog terug. België speelt het niet goed uit: 24-24. . 2e setpunt ook weg De Russische vrouwen verdedigen goed en brengen een moeilijke bal nog terug. België speelt het niet goed uit: 24-24.

17:28 17 uur 28. 1e setpunt België weg. Het eerste setpunt voor de Belgen bij 24-22 gaat verloren. Herbots slaat haar opslag buiten. . 1e setpunt België weg Het eerste setpunt voor de Belgen bij 24-22 gaat verloren. Herbots slaat haar opslag buiten.

17:26 17 uur 26. 23-21. De challenge van Rusland is vergeefs. De bal is in: België leidt met 23-21. . 23-21 De challenge van Rusland is vergeefs. De bal is in: België leidt met 23-21.

17:23 17 uur 23. Federovtsova weer aan service. In de vorige rotatie maakte Federovtsova 8 punten met haar service. Maar een Belgisch block zorgt nu dat ze haar opslag meteen kwijt is. Enorme opluchting bij de Belgen. 21-21. . Federovtsova weer aan service In de vorige rotatie maakte Federovtsova 8 punten met haar service. Maar een Belgisch block zorgt nu dat ze haar opslag meteen kwijt is. Enorme opluchting bij de Belgen. 21-21.

17:21 17 uur 21. Marlies Janssens maakt er 19-19 van. De Belgen zijn hun dip te boven, het gaat weer gelijk op, al laten de Belgische vrouwen af en toe een kans liggen of geven ze cadeautje aan Russen: 19-19. . Marlies Janssens maakt er 19-19 van De Belgen zijn hun dip te boven, het gaat weer gelijk op, al laten de Belgische vrouwen af en toe een kans liggen of geven ze cadeautje aan Russen: 19-19.

17:18 17 uur 18. 9 Russische punten op een rij, wat gebeurt hier? Commentator Marc Willems. 9 Russische punten op een rij, wat gebeurt hier? Commentator Marc Willems

17:17 17 uur 17. Herbots scoort na 9 Russische punten. Van 12-6 voor naar 12-15 achter. Herbots breekt de zure ban na 9 Russische punten. Wat was dit? . Herbots scoort na 9 Russische punten Van 12-6 voor naar 12-15 achter. Herbots breekt de zure ban na 9 Russische punten. Wat was dit?

17:14 17 uur 14. 7 punten op een rij voor Rusland. Gert Vande Broek vraagt een 2e time-out aan, want zijn vrouwen hebben veel last met de opslag van Fedorovtseva. . 7 punten op een rij voor Rusland Gert Vande Broek vraagt een 2e time-out aan, want zijn vrouwen hebben veel last met de opslag van Fedorovtseva.

17:13 17 uur 13. Opslagen van Fedorovtseva doen België pijn: 12-10. Rusland maakt 4 punten op een rij met Fedorovtseva aan de service. 3 keer maakt ze het punt met haar opslag. . Opslagen van Fedorovtseva doen België pijn: 12-10 Rusland maakt 4 punten op een rij met Fedorovtseva aan de service. 3 keer maakt ze het punt met haar opslag.

17:10 17 uur 10. Herbots benut block. België neemt een dubbele voorsprong: dubbel zoveel punten als Rusland: 12-6. Herbots benut het tweevrouwsblock uitstekend, waardoor de bal buiten gaat. . Herbots benut block België neemt een dubbele voorsprong: dubbel zoveel punten als Rusland: 12-6. Herbots benut het tweevrouwsblock uitstekend, waardoor de bal buiten gaat.