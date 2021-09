18:06 18 uur 06. Portugal wint eerste set: 23-25. Portugal wint eerste set: 23-25

18:05 18 uur 05. 23-25 is nipt, maar ik heb de indruk dat de Dragons beter kunnen. Commentator Marc Willems. 23-25 is nipt, maar ik heb de indruk dat de Dragons beter kunnen. Commentator Marc Willems

17:59 17 uur 59. België verliest set 1: 23-25. België maakte net als gisteren tegen Servië een mindere start. Ze kwamen 2-5 achter, konden de boel wel nog rechttrekken tot 8-8, maar het verschil was bij 10-15 toch weer 5 punten. Rousseaux moest plaatsruimen voor Verhanneman (net zoals gisteren), waarna het wat beter begon te draaien. De Belgen lieten evenwel nog te veel kansen liggen en de opslagdruk was ook nog niet helemaal in orde. Dankzij Verhanneman dichtte België de kloof, een belangrijke challenge in ons voordeel zorgde voor 20-20. Bij 21-20 kwamen de Belgen voor het eerst op voorsprong in de set. Maar het liep nog helemaal verkeerd: Portugal dwong 2 setballen af (22-24), de tweede was de goeie. . België verliest set 1: 23-25 België maakte net als gisteren tegen Servië een mindere start. Ze kwamen 2-5 achter, konden de boel wel nog rechttrekken tot 8-8, maar het verschil was bij 10-15 toch weer 5 punten.



Rousseaux moest plaatsruimen voor Verhanneman (net zoals gisteren), waarna het wat beter begon te draaien. De Belgen lieten evenwel nog te veel kansen liggen en de opslagdruk was ook nog niet helemaal in orde.



Dankzij Verhanneman dichtte België de kloof, een belangrijke challenge in ons voordeel zorgde voor 20-20. Bij 21-20 kwamen de Belgen voor het eerst op voorsprong in de set. Maar het liep nog helemaal verkeerd: Portugal dwong 2 setballen af (22-24), de tweede was de goeie.

17:31 17 uur 31. Livestream loopt. Kijk hierboven of op Canvas naar de match met commentaar van Marc Willems en Koen Hoeyberghs. Willems: "Portugal is een moeilijke, maar haalbare tegenstander. Dit is een levensbelangrijke wedstrijd voor België. Van Portugal moet eigenlijk gewonnen worden." . Livestream loopt Kijk hierboven of op Canvas naar de match met commentaar van Marc Willems en Koen Hoeyberghs.



Willems: "Portugal is een moeilijke, maar haalbare tegenstander. Dit is een levensbelangrijke wedstrijd voor België. Van Portugal moet eigenlijk gewonnen worden."

11:55 11 uur 55. "Valkiers heeft last van quadriceps. Setter Matthias Valkiers is niet topfit. "Hij heeft wat last van zijn quadriceps en is niet 100 procent", zegt bondscoach Fernando Muñoz. "Maar het gaat stilaan beter en hij doet een grote inspanning om het team te helpen. De rest van de ploeg is fysiek in orde." . "Valkiers heeft last van quadriceps Setter Matthias Valkiers is niet topfit. "Hij heeft wat last van zijn quadriceps en is niet 100 procent", zegt bondscoach Fernando Muñoz. "Maar het gaat stilaan beter en hij doet een grote inspanning om het team te helpen. De rest van de ploeg is fysiek in orde."

11:53 11 uur 53. Portugal heeft 3 à 4 ervaren spelers die sterk zijn in aanval en dit soort matchen gewoon zijn. We moeten klaar zijn in receptie en proberen hun blok en verdediging onder druk te zetten met onze aanval. Bondscoach Fernando Muñoz. Portugal heeft 3 à 4 ervaren spelers die sterk zijn in aanval en dit soort matchen gewoon zijn. We moeten klaar zijn in receptie en proberen hun blok en verdediging onder druk te zetten met onze aanval. Bondscoach Fernando Muñoz

11:52 11 uur 52. Bondscoach: "Het wordt een heel andere match dan tegen Servië". Bondscoach: "Het wordt een heel andere match dan tegen Servië"

11:46 11 uur 46. In aanval willen we het beter doen dan tegen Servië en proberen om op die manier de match open te breken. Bondscoach Fernando Muñoz. In aanval willen we het beter doen dan tegen Servië en proberen om op die manier de match open te breken. Bondscoach Fernando Muñoz

11:46 11 uur 46. EK volleybal Red Dragons ondergaan wet van sterkste in EK-opener, maar pakken wel set af van Servië