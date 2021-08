17:40

17 uur 40. Het blijft zwoegen. De Yellow Tigers staan wel met 7-5 voor, maar echt van harte gaat het niet. Wat zorgwekkender is, is dat Britt Herbots vanwege haar buikspieren schijnbaar niet voluit kan gaan en de Belgen haar aanvallende vuurkracht dus moeten missen. Zo is het vooral Marlies Janssens die zowel offensief als defensief veel op haar schouders moet nemen. .